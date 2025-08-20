weather heiter
  4. Jubiläum in Aschersleben: „Tante Leni“ wird 100: Aschersleberin blickt auf ein bewegtes Leben zurück

Von der Flucht aus Oberschlesien bis zum Geburtstagssekt im Kreis der Familie in Aschersleben: Helene Ziebis feiert im Seniorenheim Stemmler ihren 100. Geburtstag.

Von Katrin Wurm 20.08.2025, 16:15
Helene Ziebis feiert ihren 100. Geburtstag.
Helene Ziebis feiert ihren 100. Geburtstag. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - „Mein größter Wunsch? Noch lange, lange gesund bleiben“, sagt Helene Ziebis. Am Montag ist sie hundert Jahre alt geworden – ein stolzes Jubiläum, das die gebürtige Oberschlesierin nun im Seniorenheim Stemmler in Aschersleben begeht.