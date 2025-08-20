Von der Flucht aus Oberschlesien bis zum Geburtstagssekt im Kreis der Familie in Aschersleben: Helene Ziebis feiert im Seniorenheim Stemmler ihren 100. Geburtstag.

„Tante Leni“ wird 100: Aschersleberin blickt auf ein bewegtes Leben zurück

Aschersleben/MZ - „Mein größter Wunsch? Noch lange, lange gesund bleiben“, sagt Helene Ziebis. Am Montag ist sie hundert Jahre alt geworden – ein stolzes Jubiläum, das die gebürtige Oberschlesierin nun im Seniorenheim Stemmler in Aschersleben begeht.