Als ein Lehrer sich in Naumburg umdreht, hat ein Schüler plötzlich eine Pistole auf dem Schoß, die auf den Pädagogen gerichtet ist. Was die Polizei vor Ort feststellt und was Lehrer und Schulleiter sagen.

Zu einem Polizei-Einsatz kam es am Dienstag in der Berufsbildenden Schule (BBS) im Naumburger Markgrafenweg. Ein Lehrer hatte sich von einem Schüler per Pistole bedroht gefühlt.

Naumburg. - Nicht nur eine Schreck-, sondern regelrecht eine Schock-Sekunde ereignete sich am Dienstag für einen Lehrer in der Berufsbildenden Schule (BBS) im Naumburger Markgrafenweg. Er hatte gerade einer Schülerin ein Handy wegnehmen müssen, als es hinter ihm schepperte. Er drehte sich um, sah, dass einem 18-Jährigen eine Pistole aus dem Gürtel oder Rucksack gefallen war, dieser die Waffe nun aufhob und sich auf den Schoß legte - mit der Mündung nach vorn in Richtung des Lehrers.