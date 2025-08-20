Schnäppchenjäger können bis Mitte September ihr Glück versuchen: Hunkemöller in Halle schließt. Eine andere Kette will zurückkehren.

Bald neuer Leerstand in der Leipziger Straße: Ausverkauf im Dessousgeschäft Hunkemöller

Halle/MZ. - Keine vier Wochen mehr, dann hat ein weiteres Geschäft am unteren Boulevard geschlossen. Aushänge in den Schaufenstern verweisen auf die nächsten Filialen in Leipzig, dem Outlet-Center in Sandersdorf-Brehna und dem Einkaufszentrum Nova Eventis in Günthersdorf sowie auf den Online Shop des Dessous-Anbieters.