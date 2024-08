Bernburg/MZ. - Die Kita-Kinder und Erzieher in Bernburg können sich freuen. Denn in den kommenden Wochen und Monaten investiert die Stadt Bernburg eine hohe Summe in die zehn städtischen Kitas und vier Horte. Das gab Sozialdezernent Paul Koller nun bekannt. Insgesamt eine Summe von 440.000 Euro wird in die Einrichtungen in Bernburg und seine Ortsteile fließen. „Die oberste Priorität wird dabei der Sonnenschutz haben“, kündigt Koller an. Denn die Gesundheit der Jungen und Mädchen liege der Stadtverwaltung besonders am Herzen. Um die Haut gut vor den aggressiven Sonnenstrahlen zu schützen, erhalten zahlreiche Kitas neue Sonnenschirme.

