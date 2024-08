Ein Ölfilm sorgt am Sonntag für Alarm auf der Saale in Bernburg, Neptun findet viele begeisterte Anhänger am Löderburger See, in Schönebeck werden die Kulinarischen Nächte zum Kochduell der Überraschungen: Im Ticker von Montag, 12. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie ausnahmsweise noch den Newsblog von Donnerstag, 8. August 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 10. August, warum eine Kutsche einen ganz besonderen Fahrgast durch Aschersleben chauffiert.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 12. August 2024.

Das ist neu am Montag:

6.41 Uhr: Mitglieder der Gästeführervereinigung Quedlinburg waren am Sonnabend zu Gast in Aschersleben. 37 Gästeführerwaren eigens mit dem Bus angereist, um die Nachbarregion zu erkunden. Sie besuchten die Burg Freckleben, die Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben und legten eine Mittagspause im Schlosshotel Villa Westerberge ein.

Hotelleiter und Kaufmannsgilden-Chef Martin Lampadius machte die Gäste aus Quedlinburg mit der Geschichte des Hauses vertraut. Er begrüßt den Blick über den Tellerrand. Viele Gäste des Schlosshotels Villa Westerberge besuchen auch die Welterbestadt während ihres Aufenthalts in Aschersleben. Umso wichtiger sei ein solcher Austausch, um die Region gemeinsam touristisch voranzubringen, so das Fazit von Lampadius.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Neptun feiert rekordverdächtig am Löderburger See

6.23 Uhr: Königliche Rutschengaudi und Neptunfest am Löderburger See: Am Löderburger See wollten 55 Jungen und Mädchen sowie 21 Erwachsene die Schnellsten auf der 60,5 Meter langen Rutsche sein.

Groß war der Andrang an der Rutsche beim Neptunfest am Löderburger See. (Foto: Falk Rockmann)

Was dabei zu erleben gab und wie die Stimmung war, erfahren Sie hier.

Kulinarische Nächte mit Kochduell

6.12 Uhr: An erstmals zwei Tagen fanden im Kurpark in Schönebeck die Kulinarischen Nächte statt. Eine mehrere Meter lange Flaniermeile zieht sich durch den Kurpark unmittelbar vor der Kulisse des Gradierwerks in Schönebeck.

Koch René Brasack (v.l.) mit Jesscia Müller und Katharina Rehse. Janett Schmidt und Alexander Braumann waren mit Koch Nico Kanthak auch dabei. Wer wohl gewonnen hat? (EMS/Lukas Bohold)

Warum die Siegerehrung beim Kochduell für eine Überraschung sorgte, erfahren Sie hier.

Öl-Alarm auf der Saale in Bernburg

5.48 Uhr: Für großes Aufsehen sorgte am Sonntag ein Ölteppich auf der Saale in Bernburg: Hubschrauber und Feuerwehr im Einsatz, der Fluss wurde für den Schiffsverkehr gesperrt.

Eine 200 Meter lange Ölsperre wurde vom THW mit Unterstützung der Retter aus Nienburg angelegt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Ein Schlossbesucher hatte am Sonntagmittag einen großen, schimmernden Ölfilm auf der Saale entdeckt und den Notruf gewählt. Nur wenige Minuten später meldete sich auch der Fährmann, der ebenfalls den Ölteppich an der Fähre vorbeifließen sah und schlug Alarm. Es waren Notrufe mit weitreichenden Folgen.