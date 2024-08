Star-Producer Alex Christensen, Milli-Vanilli-Sänger Fab Morvan und DJ Tomekk lassen ihr Publikum auf der Ascherslebener Herrenbreite am Samstagabend musikalisch in der Zeit zurückreisen.

Aschersleben/MZ - Ein Live-Konzert kommt selten allein. Und so, wie der Name Mark Forster am Freitagabend 4.700 Menschen auf die Ascherslebener Herrenbreite lockt, ist es am Sonnabend vor allen Dingen der Nostalgie-Faktor, der Konzertgänger aus der ganzen Region anzieht. Fab Morvan, Alex Christensen und DJ Tomekk sorgen bis tief in die Nacht mit Songs längst vergangener Tage für Party-Laune.