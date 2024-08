Neuborna/MZ. - Nein, Yannes muss nicht lange überlegen. „Das Sägen ist das Beste“, sagt der Siebenjährige wie aus der Pistole geschossen. Und in der Holzwerkstatt von „Kinderhand“ hat Yannes schon oft gesägt, geschliffen und geleimt. Durch seine Mama Heidi Hippe, die in einer Kita arbeitet und in der die Macher von „Kinderhand“ zu Gast waren, sei er auf das Angebot aufmerksam geworden. Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren besucht er nun die Kurse der Spielzeugmacher Martin Sorge, Daniel Keßler und Michael Reißner. Da hat Yannes schon so einige Spielsachen aus Holz gebaut. Und am Samstag, zum siebenjährigen Bestehen von „Kinderhand“ auf dem Sportplatz in Neuborna, hat Yannes die Gelegenheit genutzt, seine Werke auszustellen. Natürlich war auch die kleine Eisenbahn dabei, die er als allererstes gebaut hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.