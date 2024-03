Ein Triathlet aus Könnern träumt beim Training auf Lanzarote von Hawaii, der Calbenser Stadtteil Schwarz träumt von einem schönen Dorfteich, die Makler in Staßfurt und Schönebeck träumen davon, mehr Eigenheimträume erfüllen zu können: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Die frischesten Nachrichten auf einen Blick

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 18. März 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 19. März 2024:

Das ist neu am Dienstag:

7.02 Uhr: Die Tanzpädagogin Ellen Brix lädt am morgigen Mittwoch, 20. März, zum Tanzworkshop in den Konzertsaal des Bernburger Metropols, Schloßstraße 20, ein. Beginn ist um 16.45 Uhr.

Der 90-minütige Kurs am Mittwoch wird in einen Erwärmungsteil, einen Bewegungsteil und einen Ausklang gegliedert sein. Offenheit und Bewegungsfreude sollen während des kleinen tänzerischen Labors im Vordergrund stehen. Die Teilnehmer werden gebeten, in bequemer Kleidung zu kommen und dicke, rutschfeste Socken oder Ähnliches mitzubringen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Die Kosten pro Person betragen 5 Euro. Anmeldung online unter www.theater-bernburg.de oder telefonisch unter 03471/34 79 40.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Ärger ums Dorfgemeinschaftshaus in Westdorf

6.37 Uhr: Es gibt Ärger um die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Westdorf: Nutzer sollen bei Vertragsabschlüssen künftig darauf explizit hingewiesen werden, dass sie das Haus und das Umfeld so hinterlassen müssen, wie sie es vorgefunden werden. Das wünschte sich ein Ratsmitglied in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

Insbesondere nach den Babybörsen würden nicht verkaufte Artikel wie Kindersitze einfach am Glascontainer abgestellt, statt sie selbst im eigenen Hausmüll zu entsorgen, sagte er. Auch auf das Feuerwerksverbot sollte ausdrücklich hingewiesen werden, forderte er. Es gebe immer wieder Beschwerden zu den Glascontainern und zurückgelassenen Säcken.

Der Weg nach Hawaii führt über Lanzarote

6.16 Uhr: Der Könneraner Patrick Gonschorek hat es nicht aufgegeben: Der Triathlet will zur WM nach Hawaii. Für seinen Saisonhöhepunkt bereitet er sich gerade vor, zuletzt im Trainingslager auf Lanzarote.

Auf dem Rad war Patrick Gonschorek unterwegs durch die Vulkanfelder von Lanzarote. (Foto: Patrick Gonschorek)

Dabei war er nicht der einzige Sportler aus seiner Zunft, der auf diese grandiose Idee gekommen war. Welche extrem erfolgreiche Landsfrau Gonschorek beim Training auf der Kanaren-Insel begegnet ist und wie er zur WM kommen will, erfahren Sie hier.

Wird es noch schön am Dorfteich in Schwarz?

6.02 Uhr: Es kommt Bewegung in den Schwarzer Dorfteich: Jetzt prüft die Stadt tatsächlich Maßnahmen, um das Gewässer mitten in dem Calbenser Stadtteil wieder zu einem attraktiven Treffpunkt für die Bewohner zu machen.

Der Dorfteich in Schwarz bietet einen schönen Blick auf das Schilf. (Foto: Thomas Höfs)

Das ist allerdings gar nicht so einfach. Denn bevor überhaupt Fördermittel eingeworben werden können, muss die Stadt erstmal die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Was genau dafür noch zu tun ist, lesen Sie hier.

Neu bauen oder älter kaufen?

5.52 Uhr: Zinsentwicklung hin, Zinsentwicklung her: Der Traum vom eigenen Heim lebt in vielen Köpfen. Makler aus der Region Staßfurt und Schönebeck kennen die Lage von der vordersten Front.

Die Nachfrage nach Neubauten bei Eigenheimen ist extrem zurückgegangen. (Symbolfoto: Robert Kneschke/stock.adobe.com)

Sie wissen, wo es inzwischen fast keine Nachfrage mehr gibt. Aber auch, welche Häuser jetzt auf das größte Interesse stoßen.