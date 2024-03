Warum die Bahnübergänge in der Hecklinger Straße und Staßfurter Höhe wechselseitig gesperrt sind und was noch alles gebaut wird.

Aschersleben/MZ - Seit einer Woche laufen an den Bahngleisen in Aschersleben Bauarbeiten, die zeitweise zu Vollsperrungen der Bahnübergänge in der Staßfurter Höhe und Hecklinger Straße führen. Die Sperrung und Umleitungsführung ist bereits seit einigen Wochen bekannt, aber warum die Sperrungen nötig waren, das teilt die Pressestelle der Deutschen Bahn auf eine MZ-Anfrage vom Mittwochvormittag trotz Zwischenfrage erst am Montag mit.