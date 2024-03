Für zwei Wochen ist in Aschersleben wegen Bauarbeiten an den Bahnübergängen Hecklinger Straße und Staßfurter Höhe mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Am 11. März wird mit Bauarbeiten an den Bahnübergängen in der Hecklinger Straße und der Staßfurter Höhe in Aschersleben begonnen.

Aschersleben/MZ/dan - Verkehrseinschränkungen an einer neuralgischen Stelle mitten in Aschersleben kündigt der Salzlandkreis an. Im Rahmen der wöchentlichen Mitteilungen von Straßensperrungen werden Vollsperrungen des Bahnübergangs in der Hecklinger Straße sowie in der Staßfurter Höhe angekündigt.

Wegen Bauarbeiten am Bahnübergang wird der Übergang in der Hecklinger Straße in der Zeit vom Montag, 11. März, 7 Uhr, bis zum Sonntag, 17. März, gesperrt. Dann wiederholt sich die Sperrung nochmals zwischen Mittwoch, 20. März, 20 Uhr, und Sonnabend, 23. März, 17 Uhr.

Zwischendurch ist dann eine Vollsperrung der Kreisstraße 1374 im Bereich des Bahnübergangs in der Staßfurter Höhe angekündigt. Sie soll vom Sonntag, 17. März, 7 Uhr, bis zum Mittwoch, 20. März, 20 Uhr, gelten.

Für die Vollsperrung der Kreisstraße ist eine Umleitung über die Geschwister-Scholl-Straße, Magdeburger Straße, Magdeburger Chaussee, Klopstockstraße, Hecklinger Straße und Keplerstraße sowie umgekehrt angekündigt.