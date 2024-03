Schwerpunkt für Bauhof Aschersleben sind derzeit Arbeiten an und auf Schotterstraßen. Doch die werden jetzt unterbrochen.

Hohlweg bekommt neuen Asphalt: Ascherslebener Bauhof unterbricht Arbeiten an Schotterwegen

Aschersleben/MZ - In dieser Woche beginnen Mitarbeiter des Bauwirtschaftshofes Aschersleben mit Asphaltarbeiten im Hohlweg. Winter und Zeit haben dieser Straße ganz besonders zugesetzt, so dass sie in der Priorität bei der Straßenunterhaltung ganz oben steht.