Könnern. - Nicht nur der gute Ruderer oder Radfahrer wird im Winter gemacht. Auch die Triathleten legen in der kalten Jahreszeit die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison. Und weichen wie die Athleten der anderen Sportarten dazu in wärmere Gefilde aus.

Eisenmann trainiert auf Lanzarote und trifft Anne Haug

Nicht nur die Profis, sondern auch ambitionierte Amateure. So hat sich auch der Könneraner „Eisenmann“ Patrick Gonschorek in den beiden letzten Februarwochen auf Lanzarote für sein Wettkampfjahr vorbereitet, gemeinsam mit Freundin Lisa im bekannten Club La Santa sein Quartier aufgeschlagen und dort auch die Zweite der Ironman-WM von 2023, Anne Haug, getroffen.

„Im La Santa herrschen ideale Trainingsbedingungen. Der Club verfügt einmal über 16 nebeneinanderliegende 50-Meter-Bahnen und hat auch noch einmal acht nebeneinanderliegende 50-Meter Bahnen zu bieten“, berichtete der Teilnehmer der Ironman-WM des vergangenen Jahres, dessen An- und Abreise auf die kanarische Insel genau in das Zeitfenster fiel, in dem nicht gestreikt worden ist.

Infekt setzt Gonschorek kurz außer Gefecht

Allerdings hatte sich Patrick Gonschorek die zwei Wochen auf Lanzarote etwas anders vorgestellt. Nach drei Tagen hatte ihn ein grippaler Infekt außer Gefecht gesetzt. Fast eine knappe wertvolle Woche musste der Könneraner erheblich kürzer treten. Nur leichtes Krafttraining und Spaziergänge waren möglich. „Ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen.

So sind auf dem Fahrrad beispielsweise jedoch nur etwas über 600 Kilometer zusammengekommen. Auch mein Pensum beim Lauf konnte ich nicht wie gewünscht abspulen“, haderte der 39-jährige Triathlet ein wenig mit dem Schicksal.

Auf dem Rad war Gonschorek unterwegs durch die Vulkanfelder von Lanzarote. (Foto: Patrick Gonschorek)

Triathlon-Cup in München als erster Höhepunkt

Schließlich lässt der erste Saisonhöhepunkt nicht mehr lange auf sich warten. Kurz nach seinem 40. Geburtstag, am 11. Mai, startet der Berufsfeuerwehrmann beim Triathlon-Cup in München, ein Wettbewerb über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Rad und 21,095 Kilometer Lauf).

Zuvor steht bereits wie im vergangenen Jahr im April ein intensives Trainingswochenende im Harz mit mehrmaliger Bewältigung des Brockens mit dem Rennrad auf dem Programm. Auch ein Start beim Marathon in Leipzig ist im Trainingsplan fest installiert.

Qualifikation für Hawaii soll in Klagenfurt klappen

Der Saisonhöhepunkt steigt für den Dreikämpfer am 16. Juni in Klagenfurt. In der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Kärnten nimmt Patrick Gonschorek den siebten Ironman seiner Laufbahn in Angriff. Es ist zugleich ein Qualifikationswettbewerb für die Weltmeisterschaft, die bei den Männern im Oktober auf Hawaii ausgetragen wird.

In Cascais (Portugal) hatte sich der Könneraner als Neunter für die Ironman-Weltmeisterschaft 2023 in Nizza qualifiziert. „Das wird dieses Jahr deutlich schwieriger. Ich muss in Klagenfurt unter die besten Drei meiner Altersklasse kommen“, so Patrick Gonschorek. Noch lebt der Traum von Hawaii.