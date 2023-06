Rosenkönigin wird Freitagabend gekrönt Vier tolle Tage beim 53. Stadt- und Rosenfest in Bernburg

Von Donnerstag bis Sonntag wird in der Innenstadt ein vielfältiges Programm ohne Eintritt präsentiert. Die MZ gibt einen Überblick, was die Höhepunkte beim 53. Stadt- und Rosenfest in Bernburg sind und was Besucher beachten sollen.