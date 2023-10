Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Juliane und Christian Brych sind zurück von ihrer Weltreise. Nach viereinhalb Monaten im Sattel der Kawasaki-Motorräder Kiwi und Clyde traf das Ehepaar in Bernburg ein – augenscheinlich schmaler, als Freunde und Verwandte es beim Aufbruch am 1. Mai in Erinnerung hatten. „Jule hat 10 Kilo abgenommen, ich noch deutlich mehr“, sagt Christian Brych. Die Reisestrapazen, zum Teil kärgliches Essen und hartnäckige Magen-Darm-Viren haben auf dem Weg in den Kaukasus und zurück ihren Tribut gefordert. Die Abenteuerlust des Paares konnten diese Umstände nicht brechen. Im Mai 2024 soll die Weltreise weitergehen.