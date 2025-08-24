Die Polizei hat die Fahndung nach einem Tatverdächtigen einstellen können. So kam es zur Festnahme des Mannes in Bernburg.

Bernburg/MZ/KT. - Nach einem versuchten Tötungsdeliktes hat die Polizei im Salzlandkreis die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter einstellen können. Wie es aus dem Revier hieß, wurde der 59-jährige Tatverdächtige am Freitagabend festgenommen.

Demnach stellte sich der Mann in Bernburg. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Mann seine 49-jährige Ehefrau an und würgte sie. Aufgrund massiver Gegenwehr ließ der Beschuldigte von der Frau ab. Der Mann verließ nach der Tat die Wohnung in Löderburg bei Staßfurt und flüchtete mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Die Polizei suchte daraufhin mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann und bat auch die Öffentlichkeit um Mithilfe. Nach der Festnahme dauern die kriminalpolizeilichen Maßnahmen an.