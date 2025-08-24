Sangerhausen. - Mit seinem auffälligen Verhalten hat ein Mann Samstagnacht in der Innenstadt von Sangerhausen die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen und sich bei der Kontrolle eine Rangelei mit den Beamten geliefert.

Laut Polizeiinspektion Halle hatten die Beamten am frühen Samstagmorgen kurz vor 1 Uhr ein Fahrzeug bemerkt, das an einem Automatenkiosk im Stadtgebiet in Sangerhausen stand. Als ein Mann einstieg und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hinter ein Gebäude fuhr, entschieden die Polizisten sich, den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren.

Polizeikontrolle in Sangerhausen: Verdächtiger flüchtet in Garage

Als sie am Auto eintrafen, sei der Mann aus dem Fahrzeug gesprungen und zu Fuß in eine angrenzende Garage geflüchtet. Dort stellten ihn die Beamten. Gegenüber den Einsatzkräften habe er eingeräumt, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle habe ergeben, dass er stark alkoholisiert war.

Seine Ausweisdokumente wollte der Ertappte allerdings nicht herausgeben. Er habe versucht, sich der Maßnahme zu entziehen, heißt es von der PI. Um seine Identität feststellen zu können, habe man den Mann durchsuchen und nach vorheriger Androhung schließlich auch fesseln müssen, weil der 35-Jährige wiederholt Widerstand geleistet habe.

Die Polizisten fanden bei ihm einen Führerschein und stellten ihn sicher. Anschließend brachte man ihn zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.