Ein 16-Jähriger attackiert zunächst einen Mann in der Molmecker Straße in Hettstedt.

Drei Verletzte nach Angriff mit Schlagstock in Hettstedt

Die Polizei fahndet in Hettstedt nach zwei weiteren Jugendlichen.

Hettstedt/MZ/DKA. - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es Samstagmittag in der Molmecker Straße in Hettstedt gekommen.

Drei Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Während eines Gesprächs zwischen sieben Personen attackierte ein 16-Jähriger einen 42 Jahre alten Mann und verletzte ihn am Kopf.

Ein weiterer Begleiter, der eingreifen wollte, wurde ebenfalls verletzt. Die Männer mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen mehrere Tatverdächtige.

Zwei sind namentlich bekannt, hieß es. Nach zwei weiteren Jugendlichen wird gefahndet.