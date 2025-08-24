Täter ist flüchtig Bei häuslichem Angriff in Mansfeld-Südharz gab es zwei Schwerverletzte
Im Haus befand sich auch ein Säugling. Polizei informiert das Jugendamt.
24.08.2025, 14:43
Mansfeld-Südharz. - Zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt im Süden des Landkreises Mansfeld-Südharz hat die Polizei jetzt weitere Details bekanntgegeben. Demnach sind bei dem Vorfall im Süden des Landkreises ein Mann und eine Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden.