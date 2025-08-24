Im Haus befand sich auch ein Säugling. Polizei informiert das Jugendamt.

Bei häuslichem Angriff in Mansfeld-Südharz gab es zwei Schwerverletzte

Bei dem Vorfall häuslicher Gewalt in Mansfeld-Südharz sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Mansfeld-Südharz. - Zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt im Süden des Landkreises Mansfeld-Südharz hat die Polizei jetzt weitere Details bekanntgegeben. Demnach sind bei dem Vorfall im Süden des Landkreises ein Mann und eine Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden.