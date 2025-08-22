Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot inklusive Hubschrauber und Polizeihunden nach einem Staßfurter, der am Donnerstagabend versucht haben soll, seine Frau zu erwürgen. Der 59Jährige ist nun in Haft.

„Versuchte Tötung“: Ehemann stellt sich nach Angriff auf Frau in Löderburg der Polizei

Staßfurt. - Nach einem versuchten Tötungsdelikt hat die Polizeiinspektion Magdeburg nach einem Mann aus dem Salzlandkreis gefahndet. Im Staßfurter Ortsteil Löderburg sei es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einem Angriff auf eine 49-jährige Frau gekommen, bei dem sie verletzt wurde, teilt die Polizeiinspektion mit.