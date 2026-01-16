Wer nimmt die Challenge der DLRG an? Saale-Läufer werden zum Eisbaden in Neugattersleben aufgerufen.

Mutprobe 2.0 - DLRG ruft nach Spaziergang von Jugendlichen auf der Saale nun zum Eisbaden auf

Mehr als 50 Eisbader trauten sich Anfang vergangenen Jahres in den 2 bis 3 Grad kalten Schachtsee.

Bernburg/Neugattersleben/MZ. - Nach dem Schock über den Spaziergang von sechs Jugendlichen auf der nur zum Teil zugefrorenen Saale in Bernburg zu Beginn der Woche hat die Ortsgruppe der DLRG nun eine Challenge für eben diese Jugendlichen und auch alle anderen Interessierten gestartet.