Challenge für Bernburger Mutprobe 2.0 - DLRG ruft nach Spaziergang von Jugendlichen auf der Saale nun zum Eisbaden auf
Wer nimmt die Challenge der DLRG an? Saale-Läufer werden zum Eisbaden in Neugattersleben aufgerufen.
16.01.2026, 10:03
Bernburg/Neugattersleben/MZ. - Nach dem Schock über den Spaziergang von sechs Jugendlichen auf der nur zum Teil zugefrorenen Saale in Bernburg zu Beginn der Woche hat die Ortsgruppe der DLRG nun eine Challenge für eben diese Jugendlichen und auch alle anderen Interessierten gestartet.