Die frühere Chefin der Barmer in Wittenberg hat sich beruflich neu aufgestellt. Bettina Modler leitet seit 2022 ihre eigene „Lebenswerkstatt“. Wie es zu dem Karrierewechsel kam und welche Ziele sie heute verfolgt.

Was Bettina Modler heute antreibt: Von der Barmer-Leitung zur „Lebenswerkstatt“ in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Das Jahr 2022 hat Bettina Modler als ein Jahr des Umbruchs in Erinnerung. Es ist das Jahr, in dem sie sich entschließt, sich beruflich neu zu orientieren. Zuvor war die heute 49-Jährige viele Jahre bei der Barmer tätig. Seit 2018 war sie Chefin der Wittenberger Filiale der gesetzlichen Krankenkasse. Heute führt sie ihre eigene „Lebenswerkstatt Bettina Modler“ – und ist dabei vor allem kreativ tätig.