Bürgermeister blickt im Haus der Vereine zurück auf 2025 und gibt Ausblick für 2026. Außerdem werden Ehrenamtliche für ihr Engagement geehrt.

Bürgermeister Peter Rosenhagen (von links) dankt Madlen Heinich (stellvertretend für Monika Sack), Kristin Fiedler und Karola Brendel für ihr Engagement.

Plötzkau/MZ. - Plötzkau hat viel erreicht – und noch viel vor: So lässt sich die Botschaft zusammenfassen, die Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) am Freitagabend zum Neujahrsempfang im Haus der Vereine vermittelte. Trotz verschneiter Straßen waren zahlreiche Gäste zu der Veranstaltung gekommen, die in Plötzkau längst zur Tradition geworden ist. Es gab Sekt, einen Imbiss und eine musikalische Einstimmung durch ein paar Musikschüler.