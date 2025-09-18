Marke Eigenbau wird bei Jürgen Richter groß geschrieben. Erstmals präsentierte das Mitglied des Trebitzer Ponyvereins sein Schmuckstück zum Erntefest.

Kurioses Fahrzeug Marke Eigenbau in Trebitz gezeigt- es besteht aus Rüttelplatte, Dumper und Jeep

Trebitz/MZ. - „Was ist das?“ Stirnrunzeln, Augenreiben, nickendes Anerkennen und Beifall – das sind nur ein paar der Reaktionen gewesen, als Jürgen Richter bei der Fahrzeugvorstellung beim ersten Oldtimertreffen zum Erntefest in Trebitz am zurückliegenden Wochenende mit seinem ungewöhnlichen Gefährt vorfuhr.