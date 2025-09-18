weather regenschauer
  4. Oldtimervorführung: Kurioses Fahrzeug Marke Eigenbau in Trebitz gezeigt- es besteht aus Rüttelplatte, Dumper und Jeep

Marke Eigenbau wird bei Jürgen Richter groß geschrieben. Erstmals präsentierte das Mitglied des Trebitzer Ponyvereins sein Schmuckstück zum Erntefest.

Von Katharina Thormann 18.09.2025, 12:09
Jürgen Richter hat beim ersten Oldtimertreffen zum Erntefest in Trebitz sein Fahrzeug Marke Eigenbau präsentiert.
Trebitz/MZ. - „Was ist das?“ Stirnrunzeln, Augenreiben, nickendes Anerkennen und Beifall – das sind nur ein paar der Reaktionen gewesen, als Jürgen Richter bei der Fahrzeugvorstellung beim ersten Oldtimertreffen zum Erntefest in Trebitz am zurückliegenden Wochenende mit seinem ungewöhnlichen Gefährt vorfuhr.