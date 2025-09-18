Am Mittwoch ist es bei Pißdorf zu einem Unfall gekommen. Ein 28-jähriger Autofahrer verlor während des Überholens die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete auf einem Feld.

Unfall auf B187a bei Pißdorf: Fahrer verliert Kontrolle über Auto und landet in Feld

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Pißdorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld landete ein 28-Jähriger auf einem Feld.

Pißdorf/Porst. – Am späten Mittwochnachmittag (17. September 2025) ist es auf der B187a zwischen Pißdorf und Porst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 28-Jähriger während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Auto verloren und war auf einem Feld gelandet.

Unfall in Anhalt-Bitterfeld: Fahrer rast auf ein Feld

Demnach war der Mann gegen 16 Uhr mit seinem VW in Richtung Porst unterwegs. Als er einen Lkw überholen wollte, habe der 28-jährige Fahrer plötzlich ein Fahrzeug im Gegenverkehr wahrgenommen.

Daraufhin habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe dabei einen Baum sowie einen Leitpfosten touchiert. Anschließend sei der Pkw auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen.

Laut der Polizei habe der 28-Jährige bei dem Unfall nur leichte Verletzungen erlitten und sei noch vor Ort versorgt worden. Sein Fahrzeug sei jedoch nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5.800 Euro.