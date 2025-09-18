Am Donnerstagvormittag ist am Naumburger Hauptbahnhof ein Mann von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der Bahnverkehr ist derzeit auf allen Gleisen gesperrt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften steht nach dem tragischen Unglück derzeit am Naumburger Hauptbahnhof.

Naumburg/hbo. - Am Naumburger Hauptbahnhof ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Mann ums Leben gekommen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber Tageblatt/MZ bestätigte, wurde das Opfer von einem Regionalzug erfasst und starb sofort danach noch im Gleisbett. Zur Ursache des Unglücks können noch keine Angaben gemacht werden, heißt es.

Alle Gleise am Naumburger Hauptbahnhof sind momentan für den Zugverkehr gesperrt. (Foto: Torsten Biel)

Alle Gleise des Naumburger Hauptbahnhofes sind derzeit voll gesperrt. Der Einsatzleiter geht davon aus, dass die Sperrung noch länger anhält, da zunächst Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft vor Ort ermitteln müssen, ehe die Leiche aus dem Gleisbett gebracht werden kann.

Das Bahnhofsgebäude wurde abgesperrt. (Foto: Torsten Biel)

Ein großes Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitätern versammelte sich vor dem Hauptbahnhof und sperrte diesen ab. Ein Kriseninterventionsteam wurde gerufen, um sich zusammen mit den weiteren Rettungskräften um die Personen zu kümmen, die das Unglück mit eigenen Augen miterleben mussten.