Wohnen, Tourismus, Gewerbe: Wie der Leipziger Verein Ebenso das einstige Rittergut von Pauscha nahe Osterfeld im Burgenlandkreis aus dem Dornröschenschlaf wecken will.

Wie aus maroden Häusern bei Osterfeld ein Dorf für die Zukunft entstehen soll

Kaya Schwab zeigt im Gelände des ehemaligen Rittergutes Pauscha eine Mappe, die Ideen für die Entwicklung des Zukunftsdorfes enthält.

Pauscha/MZ. - Keine zwei Kilometer vom Ortsausgang von Osterfeld entfernt döst das Gelände des ehemaligen Rittergutes Pauscha vor sich hin. An vielen Gebäuden der riesigen Anlage, dessen Ursprünge auf das Jahr 1753 zurückgehen, hat der Zahn der Zeit genagt. Kaum vorstellbar, dass dort in nächster Zeit wieder Leben einkehren soll.