EIL:
Nazi-Schmierereien in Allstedt Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungsverfahren gegen fünf Tatverdächtige ein
Spur der Verwüstung, bis zu 35.000 Euro Sachschaden und Entsetzen in der Bürgerschaft. Warum gegen die fünf Verdächtigen keine Anklage erhoben wird.
18.09.2025, 12:22
Allstedt. - Die massive Farbattacke mit Nazi-Schmierereien in der Allstedter Innenstadt bleibt möglicherweise ungesühnt. Wie die Staatsanwaltschaft Halle am Donnerstagmittag erklärt hat, wird das Ermittlungsverfahren gegen fünf Verdächtige eingestellt.