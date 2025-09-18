weather regenschauer
  4. Nazi-Schmierereien in Allstedt: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungsverfahren gegen fünf Tatverdächtige ein

Nazi-Schmierereien in Allstedt Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungsverfahren gegen fünf Tatverdächtige ein

Spur der Verwüstung, bis zu 35.000 Euro Sachschaden und Entsetzen in der Bürgerschaft. Warum gegen die fünf Verdächtigen keine Anklage erhoben wird.

Von Grit Pommer 18.09.2025, 12:22
Bei der Farbattacke in der Nacht zum 10. Mai in der Allstedter Innenstadt wurde auch ein Banner des Kunstparcours mit Nazisymbolen beschmiert.
Allstedt. - Die massive Farbattacke mit Nazi-Schmierereien in der Allstedter Innenstadt bleibt möglicherweise ungesühnt. Wie die Staatsanwaltschaft Halle am Donnerstagmittag erklärt hat, wird das Ermittlungsverfahren gegen fünf Verdächtige eingestellt.