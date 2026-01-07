weather schneeschauer
  4. Neues Kosmetikstudio eröffnet: Ukrainerin erfüllt sich Traum in Bernburg

Neueröffnung in der Auguststraße Vom Traum zum Ziel - Ukrainerin eröffnet neuen Kosmetiksalon in Bernburg

Die Ukrainerin Olena Shatunovska hat vor kurzem in Bernburg einen neuen Kosmetiksalon eröffnet, mit vielen Angeboten für Kunden. Wie sie ihre Idee in die Tat umgesetzt hat.

Von Nataliia Laptieva Aktualisiert: 08.01.2026, 11:12
In Bernburg ist ein neuer Kosmetiksalon eröffnet worden. Die Salonbesitzerin Olena Shatunovska (Mitte) mit ihren Kolleginnen Svetlana Tryhub (l.) und Oksana Ivanchuk (r.).
In Bernburg ist ein neuer Kosmetiksalon eröffnet worden. Die Salonbesitzerin Olena Shatunovska (Mitte) mit ihren Kolleginnen Svetlana Tryhub (l.) und Oksana Ivanchuk (r.). Foto: Hanna Tatochenko

Bernburg/MZ. - Mehr als 15 Jahre arbeitete Olena Shatunovska als Kosmetikerin in ihrer Heimatstadt Charkiw in der Ukraine. Sie hatte ihr eigenes Geschäft, Stammkunden und ein komfortables Leben. Der Krieg zerstörte jedoch ihr Zuhause und zwang sie nicht nur, ihre Heimat zu verlassen, sondern auch ein neues Leben von Grund auf zu beginnen. Jetzt hat sie in Bernburg einen neuen Salon eröffnet. 