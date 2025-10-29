Die Dreharbeiten für „Emil und die Detektive“ in Bernburg sind abgeschlossen. Welche Szenen in der Saalestadt gedreht worden sind, wer die Schauspieler sind und wann der Film zu sehen ist.

Letzte Klappe für Kinofilm „Emil und die Detektive“ in Bernburg - Ufa gibt erste Details bekannt

Das sind die Jung-Darsteller des neuen Kino-Films „Emil und die Detektive“, der unter anderem in Bernburg gedreht wurde.

Bernburg/MZ. - Aufmerksamen Bernburgern dürfte aufgefallen sein, dass binnen weniger Tage an der unteren Wilhelmstraße ein neuer Friseur-Salon mit dem Namen „Vier Haareszeiten“ entstanden war. Voll ausgestattet mit Spiegeln, Frisiertisch, Haar-Waschbecken und sämtlichen Beauty-Produkten. Doch das ist nur eine von vielen Kulissen gewesen, die die Produktionsfirma Ufa für den Dreh des Kinofilms „Emil und die Detektive“ in Bernburg verwendet hat und diese nun Anfang dieser Woche komplett wieder abgebaut wurden.