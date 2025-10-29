Ein Mann mittleren Alters soll im Arsenal-Center einen 16-Jährigen angegriffen haben. Beim Gerangel stürzte auch eine 82-Jährige. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe.

Wittenberg/MZ. - Ein unbekannter Mann soll am Dienstagabend im Wittenberger Arsenal scheinbar grundlos einen Jugendlichen angegriffen und dabei eine Seniorin zu Fall gebracht haben. Laut Polizei habe der Mann gegen 17.25 Uhr nahe des Rewe-Marktes einen 16-Jährigen erst angerempelt und dann gegen das Knie getreten. Als der Jugendliche daraufhin zurückwich, sei er mit einer 82-Jährigen zusammengestoßen.

Die Frau stürzte und erlitt – ebenso wie der Jugendliche – Schmerzen. Herbeieilende Zeugen informierten die Polizei, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Beschrieben wird der Gesuchte als 1,75 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, dunkle lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, heller Kinnbart, „mitteleuropäischer Phänotyp“, bekleidet mit beigefarbenen Sachen. Laut Polizei sei der Unbekannte bereits vor dem Angriff auf den Jugendlichen im Arsenal-Center aufgefallen, weil er Passanten belästigt haben soll. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die Angaben zur Identität des Verdächtigen machen können, wenden sich an das Polizeirevier entweder via E-Mail oder unter 03491 / 4690.