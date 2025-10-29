Gute Gebrauchtwagen sind in Sachsen-Anhalt derzeit ebenso gefragt wie rar. Wie können Laien da einen treuen Alltagsbegleiter von einer Rostlaube unterscheiden? Gutachter Sebastian König aus Sangerhausen kennt die typischen Schwachstellen – und verrät, wie Suchende das richtige Auto für sich finden.

Tipps vom Kfz-Gutachter: So findet man einen guten Gebrauchtwagen

Sebastian König prüft einen Gebrauchtwagen auf einer Hebebühne. Erst beim Blick von unten fallen Mängel auf, die sonst verborgen bleiben.

Halle/Sangerhausen/MZ - Es ist einer der krasseren Fälle, die Sebastian König zuletzt auf seinem Schreibtisch hatte: Der Kfz-Sachverständige bei der Dekra bekommt den Auftrag, ein Gutachten für einen Gebrauchtwagen zu erstellen. Das Untersuchungsobjekt: ein weißer Sportwagen der Marke Jaguar. Ein Kunde aus Sachsen-Anhalt hatte das gebrauchte Luxusauto kurz zuvor für 48.000 Euro von einem Privatmann gekauft. Als er kurz danach in seine Stammwerkstatt gefahren sei, habe es eine Überraschung gegeben, erzählt König. Die Aussage der Mechaniker: So kommt das Auto niemals durch die nächste Hauptuntersuchung. Kostenvoranschlag für eine Reparatur: 22.000 Euro. Ein Schock.