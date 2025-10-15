Filmaufnahmen für „Emil und die Detektive“ sind in der Saalestadt gestartet. Unter anderem die Fußgängerbrücke wurde zeitweise gesperrt. Das ist bisher zum Film bekannt.

Aus Bernburg wird Berlin, aus der Saale die Spree - Fußgängerbrücke wird Drehort für Kinofilm

Achung Filmarbeiten! Mit diesem Hinweisschild wurde auf die Aufnahmen auf der Marktbrücke in Bernburg hingewiesen.

Bernburg/MZ. - Aus Bernburg wird Berlin, aus der Saale die Spree. Denn der aktuelle Kinofilm „Emil und die Detektive“, der derzeit in der Saalestadt gedreht wird, spielt nach dem Klassiker von Erich Kästner eigentlich in der Bundeshauptstadt.