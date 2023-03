Mitglieder des Heimatvereins und Bürger säuberten am Samstag das Stadtgebiet. Warum die Aktion in diesem Jahr besonders wichtig ist.

Alsleben/MZ - Treffpunkt ist das Gebäude des Heimatvereins Alsleben am Saaltor. Pünktlich um 10 Uhr geht es am Samstag los. Thomas Pröschel schnappt sich einen Müllbeutel und eine Zange und geht die ansteigende Grabenstraße hoch. Auf seinem rund 300 Meter langen Weg sammelt er hauptsächlich Zigarettenstummel ein, manchmal sogar ganze Schachteln. Er ist seit 30 Jahren Mitglied im Heimatverein und hat schon oft den Frühjahrsputz mitgemacht. Doch in diesem Jahr hat die Aufräumaktion noch mal einen höheren Stellenwert als sonst. „Unsere schöne Stadt feiert 1050 Jahre Bestehen. Da muss es sauber sein in der Stadt“, sagt Thomas Pröschel, während er seufzend erneut einen Glimmstängel aus den Rillen des Kopfsteinpflasters kratzt. „Mich stört es generell, dass in diesem Maß Müll weggeworfen wird. Es reicht nicht, bloß zu meckern. Der Dreck muss auch beseitigt werden“, erklärt der 73-Jährige.