Bernburgs Lichtspielhaus kämpft ums Überleben. Damit das gelingt, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Aber nicht nur das soll das Kultkino retten.

Hilfswelle für Capitol Kino Bernburg rollt an - nicht nur mit Spenden wird geholfen

Gonnie van de Merwe und Maik Erdmann vom Capitol Kino Bernburg haben einen Spendenaufruf gestartet.

Bernburg/MZ. - „Rettet das letzte Art-Déco Kino Deutschlands – das Capitol Bernburg!“, heißt es in dem eindringlichen Aufruf, der seit wenigen Tagen die Runde durch den Status zahlreicher Whats-App-Nutzer in und um Bernburg macht. Er ist Teil einer großen Spendensammlung, die für die Rettung des Bernburger Capitol Kinos ins Leben gerufen wurde. Die Idee dazu hatte Bernburgs Citymanager Roger Warthemann.