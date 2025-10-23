Wie weit die Pläne für einen Mini-Markt fortgeschritten sind.

Für den geplanten Dorfladen in Plötzkau werden noch weitere Unterstützer gesucht

Plötzkau/MZ. - Wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Ort, die sogar 24 Stunden geöffnet ist und das an jedem Tag im Jahr. Das Interesse am „Unser Schopp“-Konzept war groß, als es Marius Schiel von der Bio Schopp UG in Zörbig und Mitarbeiterin Sabine Boost in Plötzkau Anfang September vorstellten. Mittlerweile haben schon zahlreiche Einwohner dies auch schriftlich bekundet. Aber noch fehlen weitere Interessenten, die die Absicht haben, ein Abonnement abzuschließen, wie Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) auf MZ-Anfrage sagt.