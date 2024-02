Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nelben/MZ. - Die einen schnüren sich nach Feierabend die Fußballschuhe, andere greifen zur Yogamatte und Martin Nolte zieht sich stattdessen in sein Arbeitszimmer zurück. Nach einem anstrengenden Tag auf der Kinderintensivstation in Leipzig entspannt sich der gelernte Krankenpfleger genau hier. Zwischen PC, Drucker, Pinseln und Kleber. „Ich war schon immer begeistert am Modellbau“, erzählt der 23-Jährige aus Nelben, der aber auch mehrere Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv war. Wie schon sein Opa und Vater.