Beesenlaublingen/MZ/KT. - Zu einem Fahrzeugbrand ist die Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag nach Beesenlaublingen gerufen worden. Wie Könnerns Ortswehrleiter Chris Röthling mitteilte, ging der Notruf 21.45 Uhr bei der Leitstelle ein. Darauf rückten 23 Retter aus Könnern, Trebnitz und Beesenlaublingen in die Karl-Marx-Straße aus. Als sie vor Ort am Gelände eines Schrotthandels ankamen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen. Sie konnten auch zügig beendet werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, müssen nun die Brandursachenermittler der Polizei klären.