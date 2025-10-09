Aus Anlass der „Hopfenmeile“-Premiere zwischen Molauer Land und Schkölen hat ein 59-jähriger Seidewitzer eine kreative Idee.

Holz in Hopfen verwandelt: Welches besondere Talent ein Mann aus dem Molauer Land besitzt

Für die „Hopfenmeile“ schnitzte Torsten Richter per Kettensäge auch eine riesige Hopfendolde und einen Bierhumpen, bemalte diese mit Acrylfarbe.

Seidewitz - Was ein neu aus der Taufe gehobenes Großereignis nicht alles an Inspiration wachzukitzeln vermag: Die diesjährige Premiere der „Hopfenmeile“, die am 6. September auf einem Ländergrenzen übergreifenden Rundkurs zwischen Aue, Casekirchen, Seidewitz und Schkölen aus dem Stand Tausende Interessierte anlockte, brachte auch Torsten Richter auf ganz frische Ideen.