Eil
Zu neuem Event „Hopfenmeile“ Holz in Hopfen verwandelt: Welches besondere Talent ein Mann aus dem Molauer Land besitzt
Aus Anlass der „Hopfenmeile“-Premiere zwischen Molauer Land und Schkölen hat ein 59-jähriger Seidewitzer eine kreative Idee.
09.10.2025, 16:23
Seidewitz - Was ein neu aus der Taufe gehobenes Großereignis nicht alles an Inspiration wachzukitzeln vermag: Die diesjährige Premiere der „Hopfenmeile“, die am 6. September auf einem Ländergrenzen übergreifenden Rundkurs zwischen Aue, Casekirchen, Seidewitz und Schkölen aus dem Stand Tausende Interessierte anlockte, brachte auch Torsten Richter auf ganz frische Ideen.