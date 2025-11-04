Dreister Diebstahl in Könnern: So ist der Prozess gegen den 33-jährigen Angeklagten nun verlaufen.

Bernburg/MZ. - Diese Verhandlung wird auch einen Platz in den Anekdoten von Strafrichter André Stelzner nach seiner beruflichen Laufbahn finden. Bei Prozessen vor dem Amtsgericht glänzen etwa ein Viertel der Zeugen oder Angeklagten mit Abwesenheit. Doch diesmal erschienen die beiden in Polen lebenden vorgeladenen Zeugen nicht nur pünktlich im Saal 119, sondern trugen mit ihren Aussagen auch zur Klärung des Sachverhalts bei. Wie auch der Angeklagte, der Klartext sprach und den Namen seines Mittäters nannte – eine Aktion, die so gut wie nie in gewissen Kreisen vorkommt.