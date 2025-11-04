Unfall an Baustellenampel Stau zu spät bemerkt: 16-Jähriger bei Unfall nahe Zehringen auf B185 schwer verletzt
Bei Zehringen ist am Montagnachmittag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Er pralle mit seinem Moped auf der B185 gegen ein anderes Auto.
Zehringen. - Bei einem Unfall am Montagnachmittag ist bei Zehringen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) auf der B185 ein 16-Jähriger schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.
Demnach war eine 48-Jährige mit seinem Auto von Dessau kommend in Richtung Köthen auf der B185 unterwegs. Der Verkehr habe sich wegen einer Baustellenampel gestaut und die Frau habe gebremst. Ein 16-jähriger Mopedfahrer habe das zu spät gemerkt und sei gegen das Auto der 48-Jährigen geprallt.
Dabei hat sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Sein Moped war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben auf circa 5.000 Euro.