Andreas Wagner folgt als Leiter des Klubhauses der Jugend auf Tobias Dölle-Faulhaber. Was der neue Klubhauschef an seiner Arbeit besonders schätzt und welche Pläne er hat.

Andreas Wagner ist neuer Leiter im Klubhaus der Jugend. Für einige der jungen Besucher ist er einfach „Papa Andi“.

Bernburg/MZ - Wenn er darüber nachdenkt, was er an seiner Arbeit besonders mag, muss Andreas Wagner nicht lange überlegen: „Die Dankbarkeit und das Lächeln der Jugendlichen sind am schönsten. Da merkt man direkt, ob man seinen Job gut macht.“ Der Hohenerxlebener ist neuer Leiter im Bernburger Klubhaus der Jugend und folgt damit auf Tobias Dölle-Faulhaber. „Ich habe die Ehre, seine Arbeit weiterzuführen“, meint Andreas Wagner.