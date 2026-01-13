weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Rätselhafte Erscheinung: Das steckt hinter mysteriösem Flugobjekt am Himmel über Gerlebogk

EIL
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt

Rätselhafte Erscheinung Mit Video: Das steckt hinter mysteriösem Flugobjekt am Himmel über Gerlebogk

Die Einwohner von Gerlebogk haben am Sonntagabend eine seltsame Beobachtung am Abendhimmel gemacht. Das steckt hinter der Erscheinung.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 13.01.2026, 17:15
Ein mysteriöses Flugobjekt über Gerlebogk wurde gesichtet.
Ein mysteriöses Flugobjekt über Gerlebogk wurde gesichtet. (Foto: Th. Lauenroth)

Gerlebogk/MZ. - Ein mysteriöses Flugobjekt hat die Einwohner von Gerlebogk rätseln lassen. Als sie am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr zum Himmel blickten, flog es ganz langsam und mit einer vermeintlich niedrigen Flughöhe durch den Nachthimmel. Mit seiner Beleuchtung warf es sogar einen runden Lichtschein voraus. Einer, der das Flugobjekt am Himmel entdeckte, ist Thomas Lauenroth gewesen.