  4. Nach Schnee und Glätte: Neue Abholtermine für stehengelassene Mülltonnen in Mansfeld-Südharz

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft konnte in Mansfeld-Südharz doch nicht gleich alle Mülltonnen abholen, die während des Schnee-Tiefs Elli stehengeblieben sind. Das sind die neuen Abfuhrtermine für Restmüll, Papier und Gelbe Tonnen.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 13.01.2026, 11:26
Tief verschneit war Mansfeld-Südharz am 9. Januar durch Schnee-Tief Elli. In etlichen Nebenstraßen wie hier in Sangerhausen blieb der Müll stehen.
Tief verschneit war Mansfeld-Südharz am 9. Januar durch Schnee-Tief Elli. In etlichen Nebenstraßen wie hier in Sangerhausen blieb der Müll stehen. Foto: G. Pommer

Sangerhausen/MZ. - Mit heftigem Schneefall hat Tief Elli am Freitag vergangener Woche auch in Mansfeld-Südharz den Alltag durcheinandergebracht. Vor allem im östlichen Teil des Landkreises blieben viele Mülltonnen ungeleert am Straßenrand stehen, weil die Entsorgungsautos des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (EAW) erst mal nicht durchkamen.