In der Jahnstraße in Wolfen hat es am Sonntag, 11. Januar, einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben.

Sommerküche steht in Wolfen m Vollbrand - Feuer beschädigt auch Rolläden an Wohnhaus

In der Wolfener Jahnstraße ist am Sonntag eine Sommerküche ausgebrannt.

Wolfen/MZ. - In der Jahnstraße in Wolfen ist am Sonntag, 11. Januar, eine Sommerküche ausgebrannt. Das hat am Dienstag die Freiwillige Feuerwehr Bitterfeld gemeldet. Die Kameraden waren kurz nach 13 Uhr alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Sommerküche schon in Vollbrand, das Feuer hatte bereits auf eine Markise übergegriffen. Zudem wurden Rollläden am Wohnhaus durch die starke Hitze beschädigt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte erfolgreich verhindert werden.

Lesen Sie auch: Schock am Ufer der Goitzsche bei Bitterfeld - Beliebte Strandbar brennt in der Nacht völlig nieder

Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste die Löschwasserversorgung zunächst über die Fahrzeugtanks erfolgen, bis die Hydranten vom Schnee und Eis freigelegt und nutzbar waren.

Eine anschließende Kontrolle des Wohnhauses ergab, dass durch das schnelle Eingreifen größere Schäden im Gebäude verhindert werden konnten. Die Bewohner wurden während der Löscharbeiten betreut, zwei Personen wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt.

Gegen 17.10 Uhr wurden die Kameraden ein weiteres Mal an den Brandort alarmiert. Hier waren Nachlöscharbeiten notwendig.