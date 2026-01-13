Weißenfels/MZ - Bei einer Verkehrskontrolle in Weißenfels ist ein 33-jähriger Mann ertappt worden, der per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve (Nordrhein-Westfalen) gesucht worden war. Laut Polizei stellte sich bei der Kontrolle am Montagabend in der Novalisstraße im Stadtteil Neustadt heraus, dass der Niederländer eine Geldstrafe in Höhe von 450 Euro nicht bezahlt hatte, weswegen er eigentlich eine Ersatzhaftstrafe von 15 Tagen antreten sollte. Wie es hieß, konnte er den Betrag vor Ort begleichen und seine Fahrt anschließend fortsetzen. Weswegen der Mann die Geldstrafe zahlen musste, dazu machte das Revier keine Angaben.