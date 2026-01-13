Aufregung in sozialen Netzwerken: Dort ist unter anderem davon die Rede, dass Luthers Hochzeit 2026 womöglich nicht stattfinden kann. Die MZ hat nachgefragt.

Wittenberg/MZ. - Aufregung in den Sozialen Netzwerken: Steht etwa Luthers Hochzeit auf der Kippe, findet das berühmte Wittenberger Stadtfest in diesem Jahr nicht statt, womöglich aus finanziellen Gründen oder weil die Sicherheitsanforderungen so hoch geworden sind? Auch an die Redaktion der MZ sind bereits Anfragen gerichtet worden. Unter anderem deshalb, weil bei Suchen im Internet die Künstliche Intelligenz zeitweise ausgespuckt habe, dass es 2026 kein Fest geben wird.