Warum er sich für „Alaska“-Kaninchen entschieden hat und was ihm bei seinem Hobby besonders wichtig ist.

Daniel Schäfer wird zum zweiten Mal nacheinander Vereinsmeister - und das trotz 30-jähriger Pause

Osmarsleben/MZ. - Ein kompakter Körperbau, eine breite Brust und muskulöse Schultern, dazu ein dichtes, schwarzes, glänzendes Fell: So sollte ein Alaska-Kaninchen bestenfalls aussehen. Die Tiere von Daniel Schäfer, die er vor wenigen Tagen zur zweiten Unteren Wippertalschau im Vereinshaus des G830 Osmarsleben zeigte, kommen diesem Ideal ziemlich nahe: Gleich mehrfach hat er für seine Kaninchen 97 Punkte und damit ein „Sehr gut“ erhalten. Er hat offenbar ein Händchen für die Kaninchenzucht.