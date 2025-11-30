weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Kaninchenschau in Osmarsleben: Daniel Schäfer wird zum zweiten Mal nacheinander Vereinsmeister - und das trotz 30-jähriger Pause

LIVE:
Eisbaden in Dessau: "Frieren für den guten Zweck" mit Chris und seiner LIVEZEIT
Eisbaden in Dessau: "Frieren für den guten Zweck" mit Chris und seiner LIVEZEIT

Kaninchenschau in Osmarsleben Daniel Schäfer wird zum zweiten Mal nacheinander Vereinsmeister - und das trotz 30-jähriger Pause

Warum er sich für „Alaska“-Kaninchen entschieden hat und was ihm bei seinem Hobby besonders wichtig ist.

Von Susanne Schlaikier 30.11.2025, 10:00
Daniel Schäfer ist mit seinen Alaska-Kaninchen Vereinsmeister geworden.
Daniel Schäfer ist mit seinen Alaska-Kaninchen Vereinsmeister geworden. Foto: S. Schlaikier

Osmarsleben/MZ. - Ein kompakter Körperbau, eine breite Brust und muskulöse Schultern, dazu ein dichtes, schwarzes, glänzendes Fell: So sollte ein Alaska-Kaninchen bestenfalls aussehen. Die Tiere von Daniel Schäfer, die er vor wenigen Tagen zur zweiten Unteren Wippertalschau im Vereinshaus des G830 Osmarsleben zeigte, kommen diesem Ideal ziemlich nahe: Gleich mehrfach hat er für seine Kaninchen 97 Punkte und damit ein „Sehr gut“ erhalten. Er hat offenbar ein Händchen für die Kaninchenzucht.