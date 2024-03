Der Ortschaftsrat Winningen kann 16.000 Euro an die Vereine und Institutionen des Ortes verteilen. Das ist die höchste Summe in Aschersleben. Bei den Wünschen der Vereine mussten dennoch Abstriche gemacht werden.

Winningen/MZ - Für die Vereine in Winningen steht gemäß dem Eingemeindungsvertrag mit der Stadt Aschersleben auch in diesem Jahr wieder eine Summe von 16.000 Euro zur Verteilung zur Verfügung. Das ist die höchste Summe in den Ortschaften der Stadt. Die Anträge dafür aus den Reihen der Vereine und Institutionen lagen allerdings 2.650 Euro über der zur Verfügung stehenden Summe. Der Ortschaftsrat musste deshalb in seiner jüngsten Sitzung streichen. Besonders die Tatsache, dass die Interessengemeinschaft „Sauberes Winningen“ (IG) kein Verein mit Beiträgen der Vereinsmitglieder ist, sorgte für Diskussion.