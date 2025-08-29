EIL
Vereinssport in Aschersleben Trainingslager im Freibad: SV Lok Aschersleben begeistert mit Spiel, Spaß und Teamgeist
32 Kinder und Jugendliche des SV Lok Aschersleben erlebten ein sportliches Wochenende voller Action im Freibad. Trotz kühler Temperaturen standen Schwimmen, Spiele und gemeinsames Grillen auf dem Programm – und ein Highlight wartet noch zum Sommerabschluss.
29.08.2025, 16:30
Aschersleben/mz. - Das Trainingslager des SV Lok Aschersleben im Freibad hat längst Tradition – und auch in diesem Jahr war die Resonanz groß. Ganze 32 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren trotzten Wind und kühlen Temperaturen und verbrachten ein sportliches Wochenende voller Spiel, Spaß und Gemeinschaft.