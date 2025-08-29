weather regenschauer
32 Kinder und Jugendliche des SV Lok Aschersleben erlebten ein sportliches Wochenende voller Action im Freibad. Trotz kühler Temperaturen standen Schwimmen, Spiele und gemeinsames Grillen auf dem Programm – und ein Highlight wartet noch zum Sommerabschluss.

Von Ingo Gutsche 29.08.2025, 16:30
Die Lok-Schwimmer absolvierten auf dem Freibad-Areal in Aschersleben ein Trainingslager – natürlich ging es auch ins Wasser!
Aschersleben/mz. - Das Trainingslager des SV Lok Aschersleben im Freibad hat längst Tradition – und auch in diesem Jahr war die Resonanz groß. Ganze 32 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren trotzten Wind und kühlen Temperaturen und verbrachten ein sportliches Wochenende voller Spiel, Spaß und Gemeinschaft.