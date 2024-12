Mit Kerzen und Blumen wird am Ascherslebener Weihnachtsmarkt der Opfer des Anschlags von Magdeburg gedacht. Auch in der Stephanikirche gibt es eine Andacht.

Aschersleben/MZ/fge - Vor dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt wurden am Eingang im Gedenken an die Opfer des Anschlags von Magdeburg Rosen abgelegt und Kerzen entzündet. Der Weihnachtsmarkt vor dem Ascherslebener Rathaus war am Sonntag als stiller Treffpunkt unter besonderen Sicherheitsverkehrungen ein letztes Mal in diesem Jahr geöffnet. Am Sonnabend blieb der Markt geschlossen.

Am Sonntagabend wird ab 17 Uhr auch in der Stephanikirche bei der „Adventsmusik im Kerzenschein“ mit einem Gebet der Opfer von Magdeburg gedacht. Die Ascherslebener Kantorei, die Turmbläser, Pfarrerin Anne Bremer und Kantor Philipp Popp werden dann mit Adventsliedern und Texten zum Innehalten durch den Abend führen. Der Eintritt ist frei.